Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 1. März 2019

Heute: Nach dem Regen am frühen Morgen bleibt es am Freitag bedeckt. Nur am Mittag ist die Bewölkung weniger dicht. Es wird maximal neun Grad Celsius warm.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Sonnabend: Auch am Wochenende wird die Sonne kaum zu sehen sein. Sonnabend ist es bedeckt. Mittags kann leichter Regen fallen. Trotzdem klettert das Thermometer auf bis zu acht Grad.

Sonntag: Keine guten Aussichten für Sonntagsausflüge – am Sonntag soll es in Hannover den ganzen Tag regnen. Höchsttemperatur: 11 Grad.

Montag: Zu Beginn der neuen Woche wird es etwas besser: Der Regen lässt nach, auch die Sonne lässt sich wieder blicken. Dafür weht ein kräftigerer Wind. Die Höchsttemperaturen liegen bei zehn Grad.