Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 2. Juli 2018

Sonne, Sonne - und nochmals Sonne: Der Sommer bleibt Hannover erhalten. Bis zu 15 Stunden soll die Sonne am Montag scheinen. Zwar klettern die Temperaturen nicht über die 25-Grad-Marke, bis zu 23 sind aber möglich. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf 11 Grad. Der am Sonntag noch teils starke Wind ist deutlich schwächer.

Prognose für die kommenden 3 Tage

Dienstag: Ein Wetterumschwung ist nicht in Sicht. Sonne pur und sommerliche Temperaturen um 26 Grad laden auch am Dienstag zum Verweilen am Maschsee, im Biergarten oder auf dem Schützenplatz ein.

Mittwoch: Der Mittwoch ist beim Wetter ein Spiegel der Vortage. Es geht sonnig weiter bei um die 25 Grad. Der Wind frischt wieder auf, nachts kühlt es sich auf 10 Grad ab.

Donnerstag: Der Sommer macht eine Pause. Die Sonne lässt sich kaum noch blicken, bei teils böigem Wind wird es nur 19 Grad warm. In der Nacht zu Freitag bleibt es wegen der Wolken mit 14 Grad etwas milder als in den Vortagen. Regnen soll es weiterhin nicht.

