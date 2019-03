Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 3. März 2019

Heute: Das Schmuddelwetter ist zurück in Hannover. Fast den ganzen Tag soll es regnen. Der Himmel bleibt bedeckt, die Höchsttemperatur soll bei 10 Grad liegen. Definitiv keine guten Aussichten für Sonntagsausflüge.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Montag: Zu Beginn der neuen Woche wird es etwas besser: Der Regen lässt nach, auch die Sonne lässt sich wieder blicken. Dafür weht ein kräftigerer Wind. Die Höchsttemperaturen liegen bei zehn Grad.

Dienstag: Am Dienstag soll das Wetter in Hannover wieder besser werden. Der Tag startet mit vielen Wolken am Himmel. Die ziehen sich jedoch nach und nach zurück und am Nachmittag kommt die Sonne wieder raus. Dazu wegt ein frischer Wind. Höchsttemperatur: 8 Grad.

Mittwoch: Am Mittwoch wird es bei Temperaturen um die 9 Grad in Hannover wieder viel regnen. Der Himmel bleibt den ganzen Tag bedeckt.