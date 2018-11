Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 13. November 2018

Heute: Der Dienstag in Hannover bleibt weitgehend grau und wolkig. Die Sonne wird lediglich für knapp drei Stunden zu sehen sein, es bleibt allerdings trocken. Die Temperaturen bleiben mit maximal 13 Grad jedoch vergleichsweise mild. Am Nachmittag zieht der Wind kräftig an. Erwartet werden Böen von bis zu 50 Stundenkilometern.

Mittwoch: Auch der Mittwoch beginnt wolkig. Im Laufe des Nachmittags kommt allerdings die Sonne hervor. Die Temperaturen sinken auf maximal zehn Grad, es bleibt trocken.

Donnerstag: Die klare Nacht sorgt am frühen Vormittag für Temperaturen um den Gefrierpunkt. Autofahrer sollten daher besonders vorsichtig fahren. Auch tagsüber sind kaum Wolken zu erwarten. Stattdessen erwartet die Hannoveraner ein sonniger Tag mit Temperaturen von maximal neun Grad.

Freitag: Auch die Nacht zum Freitag bleibt sternenklar, die Temperaturen sinken auf gerade einmal ein Grad. Auch tagsüber bleibt es bei anhaltendem Sonnenschein mit nur noch sechs Grad kühl.