Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 14. März 2019

Heute: Dichte Wolken und immer wieder Regen erwarten uns heute bei Temperaturen von 6 Grad. Der Wind ist nicht mehr ganz so stark, nimmt am Abend aber wieder etwas zu. An stürmische Böen konnte man sich ja in den vergangenen Tagen bereits gewöhnen.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Freitag: Die gute Nachricht: Die Temperaturen klettern in den zweistelligen Bereich. Die schlechte: Das windige Schmuddelwetter bleibt.

Sonnabend: Auch am Wochenende zunächst keine Wetterbesserung zu erwarten. Maximal 10 Grad - mehr sind nicht drin.

Sonntag: Der Sonntag gibt sich etwas versöhnlicher. Der Regen lässt nach und die Wolken lassen ab und an ein paar Sonnenstrahlen durch. Ein kleiner Fingerzeig auf die kommende Woche - da deutet sich schon jetzt eine Wetterbesserung an.