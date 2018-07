Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 14. Juli 2018

Die Hannoveraner dürfen sich auf einen sonnigen Beginn des Wochenendes freuen. Bis zu zwölf Stunden Sonne werden bei sommerlichen Temperaturen von etwa 26 Grad erwartet. Wer noch nicht weiß, was er am Sonnabend unternehmen, kann, findet hier die Antworten.

Sonntag: Ein wolkenfreier Himmel und Sonne pur werden am Sonntag erwartet. Fast 15 Stunden soll die Sonne über der Landeshauptstadt scheinen. Auch die Temperaturen steigen noch einmal etwas an. Bis zu 27 Grad sollen am Sonntag erreicht werden.

Montag: Auch zu Wochenbeginn zeigt sich die Sonne wieder in ihrer vollen Pracht - und zwar von morgens bis abends. Wolken hingegen machen um Hannover einen weiten Bogen. Temperaturen knapp unter 30 Grad und 14 Sonnenstunden sorgen für ideales Freibad-Wetter.

Dienstag: Der Dienstag bleibt bis zum Abend mit bis zu 28 Grad warm, sonnig und trocken. Am Abend können jedoch Gewitter entstehen.