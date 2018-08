Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 14. August 2018

Heute wird es deutlich kühler als an den letzten Tagen. Vergleichsweise frische Temperaturen erwarten die Menschen in Hannover, der Höchstwert von rund 23 Grad wird erst am späten Nachmittag erreicht. Dazu verdecken fast den ganzen Tag Wolken die Sonne. Auch Regenschauer sind am Nachmittag wahrscheinlich.

Mittwoch: Ähnlich sieht auch die Prognose für Mittwoch aus: Wenig Sonne, viele Wolken und bis zu 23 Grad am späten Nachmittag. Erst in der Nacht klart es langsam auf.

Donnerstag: Am Donnerstag geht der Hochsommer in die Verlängerung. Es wird jedoch nicht ganz so heiß, wie zunächst prognostiziert. Das Thermometer könnte aber noch mal die 30-Grad-Marke in Hannover knacken.

Freitag: Nicht ganz so warme Temperaturen, dafür mehr Sonne verspricht die Vorhersage für Freitag. Die Wolken ziehen sich im Laufe des Tages allmählich zurück, am Nachmittag werden Temperaturen um die 24 Grad erreicht. In der Nacht zu Sonnabend wird mit 12 Grad der bisherige Wochentiefpunkt in Hannover erreicht.