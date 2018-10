Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 14. Oktober 2018

Sonntag: Am Vormittag in der prallen Sonne ein ausgiebiges Sonntagsfrühstück genießen, am Nachmittag zu einem sommerlichen Herbstspaziergang aufbrechen. Der Sonntag zeigt sich von seiner besten Seite: Es wird mit bis zu 23 Grad warm und sonnig.

Montag: Auch die neue Woche startet freundlich und mit viel Sonne, am Nachmittag sind bis zu 24 Grad drin. Von Regen nach wie vor keine Spur.

Dienstag: Der Dienstag beginnt wie die Tage zuvor sehr sonnig, ab dem Mittag wird es allerdings zunehmend bewölkt. Außerdem wird es mit maximal 20 Grad etwas kühler.