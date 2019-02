Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 16. Februar 2019

Heute: Zweistellige Temperaturen zeigt das Thermometer auch am Sonnabend in Hannover an. 13 Grad werden erwartet, dazu weiter strahlender Sonnenschein. Es lohnt sich also schon mal die Ausflüge zu planen.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Sonntag: Am Sonnabend keine Zeit gehabt, um das Wetter zu genießen? Auch am Sonntag bleibt es sonnig und schön – und mit 12 Grad noch immer besonders warm für die Jahreszeit.

Montag: Auch am Montag bleibt das Wetter freundlich. Dazu werden Temperaturen um die 11 Grad erreicht.

Dienstag: Am Sonnabend verabschiedet sich das Frühlingswetter erstmal wieder. Es ziehen Wolken über Hannover auf und mit Temperaturen um die 7 Grad wird es auch deutlich kühler.