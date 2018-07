Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 16. Juli 2018

Die Hannoveraner dürfen sich auf einen sonnigen Start in die Woche freuen. Bis zu 14 Stunden Sonne werden bei sommerlichen Temperaturen von etwa 27 Grad erwartet. Lediglich in den Abendstunden können ein paar dichtere Wolken aufkommen. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 15 Grad.

Dienstag: Es wird noch einmal richtig heiß in der Landeshauptstadt. Für Dienstag erwarten Meteorologen bis zu 30 Grad. Während am Vormittag noch ein wolkenfreier Himmel für Sonne pur sorgt, ziehen am Nachmittag dichtere Wolken über Hannover. Es bleibt aber trocken.

Mittwoch: Die Wolken des Vortages wollen zunächst nicht verschwinden. Erst gegen Nachmittag soll es aufklaren, allerdings bei deutlich niedrigeren Temperaturen um die 24 Grad.

Donnerstag: Auch für Donnerstag wird ein Wetterumschwung nicht erwartet. Viel Sonne, ein paar kleinere Wolkenfelder und Temperaturen um 25 Grad sorgen für einen ausgewogenen Sommertag.