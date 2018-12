Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 16. Dezember 2018

Heute: Am Sonntag bleibt es noch einmal frostig. Die Temperaturen bleiben mit minus 2 Grad tagsüber unter dem Gefrierpunkt. Am Abend wird es etwas wärmer und die Temperaturen klettern auf 1 Grad. Doch Vorsicht: Sowohl in der Mittagszeit als auch am Abend kann es zu Schneefall kommen. Es kann daher glatt auf den Straßen werden. Autofahrer sollten besonders vorsichtig fahren.

Montag: In der Nacht zum Montag verwandelt sich der Schnee in Regen. Pünktlich zum Berufsverkehr soll es jedoch trocken sein. Es wird deutlich wärmer. Die Temperaturen steigen im Laufe des Tages auf 4 Grad. Es bleibt bewölkt.

Dienstag: Das Wetter am Dienstag gleicht dem des Vortages. Temperaturen zwischen 4 und 5 Grad und Wolken prägen das Wetter in Hannover und der Region. Am Nachmittag zeigt sich aber auch die Sonne für eine kurze Zeit.

Mittwoch: Ein Wetterumschwung ist nicht in Sicht. Es werden Temperaturen um die 5 Grad erwartet, es bleibt bewölkt und weitgehend trocken.