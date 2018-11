Am Sonnabend noch nichts vor? Wir hätten da ein paar Tipps. In der Innenstadt gibt es immer noch das Lichtspektakel "Hannover leuchtet" zu erleben, im Künstlerhaus liefert eine Buchmesse Ideen für neue Lektüre und gedruckte Weihnachtsgeschenke und in der TUI-Arena steht Mario Barth mit neuem Programm auf der Bühne. Das ist aber noch längst nicht alles.