Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 20. März 2019

Heute: Nachdem am Morgen in Hannover immer wieder mal die Sonne hinter den Wolken hervorschaut, bleibt der Rest des Tages eher bedeckt. Mit knapp 10 Grad und leichtem Wind bleiben auch die Temperaturen am Mittwoch eher verhalten.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Donnerstag: Langsam klettern die Temperaturen in die Höhe. Am Donnerstag werden bis zu 13 Grad erwartet. Die Sonne lässt aber weiterhin auf sich warten und zeigt sich am bedeckten Himmel nur ab und zu mal.

Freitag: Kommt jetzt der Frühling nach Hannover? Nach einem relativ kühlen aber sonnigen Morgen, steigen die Temperaturen im Laufe des Tages rasant auf bis zu 16 Grad an. Dazu gibt es strahlenden Sonnenschein.

Sonnabend: Nach dem Hoch am Freitag, beginnt das Wochenende wieder verhalten. Der Himmel bleibt den ganzen Tag über bedeckt, am Nachmittag regnet es sogar. Die Temperaturen übersteigen die 12 Grad am Sonnabend nicht.