Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute zum Wochenstart und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 20. August 2018

Der Himmel über Hannover ist heute wolkig bei Höchsttemperaturen von 23 Grad. Am Vormittag weht ein schwacher Wind, am späten Nachmittag klärt der Himmel etwas auf. Es wird heiter bei 3,5 Stunden Sonne. In der Nacht zu Dienstag werden es zwischen 17 und 19 Grad in Hannover.

Dienstag: Am Dienstag steigen die Temperaturen wieder etwas an. Es wieder sonniger bei maximal 25 Grad. 7,5 Stunden scheint die Sonne über Hannover. Mittags sind mit 20 Grad im Sonne-Wolken-Mix zu rechnen, abends steigen die Temperaturen und die Wolken verschwinden. Es bleibt trocken.

Mittwoch: Zur Mitte der Woche steigen die Temperaturen sogar noch ein bisschen - es sind bis zu 30 Grad möglich. Etwa 10 Stunden lang scheint die Sonne, es ist trocken bei frischen Böen von der See. Auch nachts ist der Himmel klar bei 20 bis 24 Grad.

Donnerstag: Der Donnerstag wird ähnlich schön wie der Mittwoch bei 28 Grad und 9,5 Stunden Sonne. Es weht ein schwacher Wind. Nachts sind 18 Grad und Wolken ziehen auf.