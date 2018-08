Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute zum Wochenstart und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 21. August 2018

Der Himmel über Hannover bleibt am Dienstag bis zum Mittag wolkig und grau, die Temperaturen bleiben zunächst unter 20 Grad. Im Verlauf des Tages kommt allerdings nach und nach die Sonne durch und die Temperaturen klettern auf bis zu 25 Grad. Der Wind weht schwach aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zu Mittwoch bleibt es bei 15 Grad klar.

Mittwoch: Der Sommer kommt noch einmal nach Hannover. Am Mittwoch steigen die Temperaturen weiter an und kratzen an der 30-Grad-Marke, hinzu kommen rund zehn Stunden Sonne. Auch die Nacht bleibt bei 16 Grad sternenklar.

Donnerstag: Auch der Donnerstag bleibt zunächst sonnig und mit Temperaturen bis zu 30 Grad heiß. Am Nachmittag können jedoch Gewitter über Hannover ziehen, die voraussichtlich für einen Temperatursturz sorgen werden.

Freitag: Die vielen Sonnenstunden der vergangenen Tage weichen am Freitag grauen Wolken und eventuell kleineren Regenschauern. Auch die Temperaturen sinken auf 21 Grad. Der Wind wehr mäßig aus westlicher Richtung, in Böen teilweise auch kräftig.