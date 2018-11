Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 20. November 2018

Heute: Auch am Mittwoch zeigt sich die Sonne nicht, den ganzen Tag über dominieren Wolken das Bild am Himmel. Die Temperaturen sinken weiter. Höchstwerte: 1,8 Grad am Nachmittag.

Donnerstag: Es bleibt kalt – und die Sonne ist weiterhin nicht zu sehen. Höchsttemperatur am Nachmittag: 2 Grad.

Freitag: Der Freitag wird wohl der wärmste und sonnigste Tag der Woche. 3,3 Grad sind gegen Mittag möglich. Am Vormittag erwartet die Hannoveraner strahlender Sonnenschein, am Nachmittag ziehen erneut Wolken auf.

Sonnabend: Auf bis zu -0,8 Grad sinken die Temperaturen in der Nacht zu Sonnabend. Am Morgen bleibt der Himmel bewölkt, zur Mittagszeit ziehen Regenwolken auf. Die Höchsttemperaturen liegen bei 2,6 Grad.