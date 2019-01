Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 22. Januar 2019

Auch am Dienstag bleibt es in Hannover kalt. So sonnig wie am Montag wird es allerdings nicht. Die Sonne wird lediglich für rund zwei Stunden zu sehen sein. Am Morgen ist es noch Minus 4 Grad kalt. Im Laufe des Tages werden Höchsttemperaturen von Minus 1 Grad erwartet. Auch in der Nacht zum Mittwoch sinken die Temperaturen wieder auf Minus 4 Grad.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Mittwoch: Der Mittwoch gleicht nahezu dem Dienstag. Kaum Sonne, dazu Temperaturen zwischen Minus 5 Grad in der Nacht und Minus 2 Grad am Tag.

Donnerstag: Es wird noch einmal kälter in Hannover. Auch tagsüber klettern die Temperaturen nicht über Minus 4 Grad. In der Nacht wird es mit Minus 6 Grad ebenfalls kälter als an den Vortagen. Es bleibt bewölkt.

Freitag: Zum Beginn des Wochenendes wird es wieder etwas wärmer. Mit Minus 1 Grad bleiben die Temperaturen allerdings unterhalb des Gefrierpunktes. Auch Schneefall ist wieder möglich.