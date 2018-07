Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 24. Juli 2018

Jetzt wird es heiß: Am Montag war bereits der kühlste Tag der Woche, am heutigen Dienstag klettert das Thermometer weiter nach oben. Erwartet werden bis 31 Grad Celsius - bei mehr als 14 Stunden Sonne. In der Nacht kühlt es sich auf lediglich 19 Grad ab. Es weht ein schwacher Wind.

Mittwoch: Es geht heiß und sonnig weiter. Die Höchstwerte liegen bei fast 34 Grad. Abkühlung durch Regen ist nicht in Sicht. Nachts nur knapp unter 20 Grad. Der Wind frischt gegen Abend etwas auf.

Donnerstag: Es sind wieder bis zu 33 Grad drin - bei mehr als 13 Sonnenstunden. Der Wind weht etwas kräftiger, Regen ist nicht in Sicht.

Freitag: Nach einer Nacht mit Werten um 18 Grad geht es bis zum Nachmittag wieder auf 33 Grad hoch. Sonne pur bei leichtem Wind.