Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute zum Wochenstart und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 24. August 2018

Am Freitag folgt eine deutliche Abkühlung: Es gibt in Hannover graue Wolken und morgens kleinere Regenschauer. Auch die Temperaturen kommen nicht mehr über 22 Grad hinaus. Der Wind weht mäßig aus westlicher Richtung, in Böen teilweise auch kräftig.

Sonnabend: Das Wochenende wird besser als zunächst erwartet. Zwar ziehen am Sonnabendmorgen einige kleinere Schauer durch, doch dann kommt die Sonne heraus. Es wird 21 Grad warm, allerdings gibt es auch einige frische Böen.

Sonntag: Am Sonntag scheint ebenfalls die Sonne. Der Wind lässt nach, es sind 20 Grad zu erwarten.

Montag: Der Wochenbeginn dagegen wird eher grau: Wolken ziehen durch, auch Schauer sind möglich. Das Thermometer steigt nur noch auf 19 Grad.