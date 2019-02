Welche weiterführende Schule ist die Richtige? Jetzt ist es wieder soweit: Auch in diesem Jahr zeigen wir Ihnen die große Übersicht aller weiterführenden Schulen aus Hannover und dem Umland. Sie finden die große Übersicht am Dienstag als Beilage in Ihrer gedruckten HAZ. Als Abonnent können Sie die Inhalte auch hier auf HAZ.de direkt herunterladen.