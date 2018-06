Hannover

Wetterbericht für Hannover am 26. Juni 2018

Kalt, Wolken, Regen: Der heutige Dienstag beginnt noch nicht so recht sommerlich. Am Vormittag zeigen sich viele Wolken, es gibt vereinzelt Nieselregen. Aber gegen Mittag setzt sich die Sonne durch. Die Temperaturen steigen auf maximal 22 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 17.

Prognose für die kommenden 3 Tage

Mittwoch: Am Mittwoch kommt dann endlich die Erlösung: Wenig Wind und viel Sonne bei Höchstwerten zwischen 23 und 26 Grad. Durchatmen also.

Donnerstag: Der Sommer zeigt sich von seiner besseren Seite: Es wird sonnig und bis zu 28 Grad warm. Genau richtig für den Beginn der Sommerferien.

Freitag: Strahlender Sonnenschein bei bis zu 28 Grad – ein passender Beginn für das Wochenende.

