Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 29. Juni 2018

Hoch "Daryl" bleibt Hannover auch am Freitag erhalten und sorgt erneut für einen warmen und sonnigen Sommertag. Mit Temperaturen bis zu 30 Grad und rund 15 Stunden Sonne dürfte "Daryl" für gut besuchte Freibäder und Eisdielen sorgen. Lediglich am Nachmittag könnten kleinere Wolken aufziehen. Autofahrer sind derweil auf eine leistungsfähige Klimaanlage angewiesen. Auch am Freitag könnte es wie bereits am Donnerstag auf den Autobahnen und Bundesstraßen durch den Urlaubs- und Feierabendverkehr sowie mehrere Baustelllen rund um Hannover und in Niedersachsen zu Staus kommen.

Prognose für die kommenden 3 Tage

Sonnabend: Es bleibt auch am Wochenende sommerlich: Am Sonnabend erwarten die Hannoveraner 16 Stunden Sonne und Temperaturen bis zu 26 Grad.

Sonntag: Ein Wetterumschwung ist nicht in Sicht. Sonne pur und sommerliche Temperaturen um 25 Grad laden auch am Sonntag zum Besuch des Schützenfestes und des großen Ausmarsches ein.

Montag: Die neue Woche beginnt wie die vorherige aufgehört hat: warm, trocken und sonnig. Die Temperaturen stabilisieren sich rund um 25 Grad und auch die Sonnenstunden bleiben konstant hoch.

