Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 29. Oktober 2018

Montag: Zu Beginn der neuen Woche sinken die Temperaturen noch weiter: In der Mittagszeit muss mit Regen bei maximal 4 Grad gerechnet werden. Im Laufe des Tages wird es mit 3 Grad noch ein bisschen kühler - von der Sonne keine Spur.

Dienstag: Am Dienstag steigen die Temperaturen deutlich an und die Sonne kehrt zurück. Am Mittag sind bis zu 12 Grad drin, zum Nachmittag kühlt es wieder etwas ab und abends sind Schauer möglich. Es wird zudem deutlich windiger.

Mittwoch: Der Reformationstag beginnt in Hannover bedeckt bei kühlen 7 Grad. Gegen Mittag lädt der klare Himmel aber zu einem angenehmen Feiertagsspaziergang ein bei bis zu 13 Grad. Es bleibt trocken.