Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 29. November 2018

Heute: Das war es schon wieder mit dem frostigen sonnigen Winterwetter in Hannover. Bei stetig ansteigenden Temperaturen erwartet die Hannoveraner heute es eine dichte Wolkendecke, aus der es am Vormittag auch regnet. Am frühen Abend ist es mit um die sechs Grad relativ mild.

Freitag: Am Freitag steigen die Temperaturen im Laufe des Tages sogar auf bis zu 9,5 Grad. Es bleibt bewölkt, soll aber weitgehend trocken bleiben.

Sonnabend: Auch am Sonnabend bleibt es bewölkt, am frühen Nachmittag lässt sich aber vielleicht auch mal wieder die Sonne in Hannover blicken. Höchsttemperatur: Um die Grad Celsius.

Sonntag: Die Temperaturen steigen am Sonntag weiter: 11 Grad sind am 2. Dezember in Hannover möglich. Es bleibt bewölkt. Auch Regen ist möglich.