Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 3. November 2018

Sonnabend: Am Sonnabend wird es ähnlich wie am Freitag. Es gibt einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen liegen aber nur bei maximal 10 Grad, nachts sinken sie auf bis zu 4 Grad.

Sonntag: Am Sonntag wird sich nicht viel ändern. Die Sonne wird sich aber wohl etwas öfter und länger hinter den Wolken verstecken. Tagsüber werden es maximal 11 Grad, nachts geht es auf 3 Grad zurück.

Montag: Die Woche startet noch etwas milder. Schon am Morgen wird es mit Temperaturen um die 7 Grad nicht so frisch wie am Wochenende, allerdings - Achtung, Autofahrer - können sich Nebelfelder bilden. Im Laufe des Tages können bis zu 12 Grad erreicht werden bei dem bekannten Sonne-Wolken-Mix.