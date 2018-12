Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Der Weihnachtsmarkt in Hannover ist eröffnet - und vor dem Besuch stellen sich viele die Frage: Welche Kleidung ist angemessen? Lieber eine Schicht mehr, damit einem nicht so schnell kalt wird? Oder ist die Gefahr angesichts der warmen Temperaturen eher, dass einem bei Glühwein und Co. zu heiß werden könnte?

Wetterbericht für Hannover am 3. Dezember 2018

Montag: Am Montag bleibt es mit Temperaturen um die 12 Grad ungewöhnlich warm. Am Morgen verziehen sich allmählich die Regenwolken und am Nachmittag lässt sich sogar die Sonne zeitweise blicken.

Dienstag: Temperatursturz in Hannover: Im Laufe des Dienstags sollen die Temperaturen bis zum Abend auf 3 Grad fallen. Tagsüber ist mit durchschnittlich 6 Grad zu rechnen.

Mittwoch: Am Mittwoch klettert das Thermometer wieder auf bis zu 11 Grad. Es regnet. Die Sonne ist vermutlich den ganzen Tag nicht zu sehen.