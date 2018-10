Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 30. Oktober 2018

Dienstag: Packen Sie sich lieber warm ein: Es bleibt kühl, windig und feucht. Am Dienstag steigen die Temperaturen zwar im Vergleich zu den letzten Tagen wieder etwas an, die Sonne lässt sich aber wohl leider nur kurz am Nachmittag blicken. Zur Mittagszeit sind bis zu 9 Grad möglich, zum Nachmittag kühlt es wieder etwas ab. Immer wieder ziehen Regenwolken auf. Zudem ist es windig. Interessanterweise steigen die Temperaturen dann in der Nacht noch mal auf bis zu 8 Grad an. Bis zum Mittwochmorgen sinken die Temperaturen erneut auf rund 5 Grad.

Mittwoch: Die Vorhersagen für das Wetter am Reformationstag in Hannover sind freundlich. Der Morgen beginnt bei strahlendem Sonnenschein – und lädt zu einem Feiertagsspaziergang ein. Bis zur Mittagszeit werden Temperaturen bis zu 12 Grad erreicht. Zwar ziehen im Laufe des Tages Wolken auf, es bleibt aber trocken. Der Wind lässt nach. Bis zum frühen Donnerstagmorgen sinken die Temperaturen erneut auf etwa 5 Grad.

Donnerstag: Angenehm wird das Wetter auch am Donnerstag in Hannover. Es bleibt sonnig und trocken. Erst am Abend ziehen wieder Wolken auf. Die Temperaturen steigen auf bis zu 14 Grad.