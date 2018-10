Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 31. Oktober 2018

Mittwoch: Nach dem nasskalten und windigen Dienstag werden wir am Feiertag schon morgens mit strahlendem Sonnenschein entschädigt. Das lädt zu einem ausgiebigen Feiertagsspaziergang ein. Bis zur Mittagszeit werden Temperaturen bis zu 12 Grad erreicht. Zwar ziehen im Laufe des Tages Wolken auf, es bleibt aber trocken und die Sonne sollte sich ab und zu noch durchkämpfen können. Der Wind lässt nach. Bis zum frühen Donnerstagmorgen sinken die Temperaturen erneut auf etwa 5 Grad.

Donnerstag: Angenehm wird das Wetter auch am Donnerstag in Hannover. Es bleibt sonnig und trocken. Erst am Abend ziehen wieder Wolken auf. Die Temperaturen steigen auf bis zu 12 Grad.

Freitag: Auch für den Freitag ist keine große Wetteränderung in Sicht. Zwar wird sich die Sonne wohl nicht so häufig zeigen, aber die Temperaturen bleiben herbstlich mild bei maximal 12 Grad. Das Regenrisiko bleibt äußerst gering.