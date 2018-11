Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 9. November 2018

Heute: Heute sollten Sie Ihren Schirm nicht vergessen: Am Morgen ist es in Hannover nass und kühl. Noch am Vormittag soll dann aber die Sonne rauskommen und damit wird es schnell wieder wärmer in Stadt und Region. Die Temperaturen steigen bis zur Mittagszeit auf bis zu 14 Grad. Am Nachmittag ziehen erneut Wolken auf. Tiefstwerte in der Nacht zu Sonnabend: 9 Grad.

Sonnabend: Das Wochenende beginnt sehr durchwachsen. Sonne, Wind und viele Regenwolken. Typisches Herbstwetter - bis auf die Temperaturen. Es bleibt mit um die 13 Grad verhältnismäßig mild.

Sonntag: So geht es wohl auch am Sonntag weiter. Die Sonne lässt sich nur kurz blicken. Immer wieder ziehen Regenwolken auf.

Montag: Die Woche in Hannover beginnt kühl - und auch regnen soll es wieder. Höchsttemperatur: 12 Grad.