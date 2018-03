Kommt der Winter zurück nach Hannover?

Hannover. Das Wetter am vergangenen Wochenende versprach den Frühling einzuläuten: Zwar war der Himmel über Hannover bewölkt, doch die Temperaturen stiegen auf zuletzt ungewohnte Höhen. Überall zog es Jogger, Spaziergänger, Familien und viele weitere Stadt- und Umlandbewohner ins Freie. http://www.haz.de/Hannover/Aus-der-Stadt/Uebersicht/Zoo-Hannover-Besucherandrang-fuehrt-zu-langen-Staus

Doch wer die Winterjacke schon im Schrank verstaut hat, sollte sie nochmal rausholen. Denn Meteorologen warnen vor einem Kälteeinbruch am kommenden Wochenende. Dann könnten nur noch Temperaturen um 0 Grad erreicht werden.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sind am Dienstag in der Region Hannover 10 Grad zu erwarten. Dabei weht der Wind schwach aus südwestlicher Richtung und es gibt immer wieder Regenschauer. Am Mittwoch soll die Temperatur nur noch auf maximal 7 Grad steigen. Am Donnerstag sollen in der Region nochmal 9 Grad erreicht werden und überwiegend die Sonne scheinen, bevor dann am Sonnabend die Kälte zurückkehrt.

Dann erwarten mehrere Wetterdienste für Hannover nur noch Temperaturen um den Gefrierpunkt. Der Tageshöchstwert sollen zwischen 0 und 4 Grad liegen. Dabei soll es nur leicht bewölkt sein, die Regenwahrscheinlichkeit ist derzeit gering. Doch ein lebhafter Wind könnte die Temperaturen sich noch eisiger anfühlen lassen und trotz Märzsonne für Dauerfrost sorgen. Auch am Sonntag soll der „Märzwinter“ über Deutschland bleiben. Dann werden Temperaturen zwischen Minus 3 und 2 Grad erwartet – für diese Jahreszeit deutlich zu kalt.

„Kaltlufteinbrüche im März, aber auch im April sind nichts Ungewöhnliches und genau eine solche deutliche Abkühlung scheint sich nun für das kommende Wochenende anzudeuten“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung. „Ob das nur eine Eintagsfliege ist oder ob sich die Kaltluft gleich für mehrere Tage festsetzen kann, muss sich noch zeigen.“

Von jsp