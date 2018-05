Aus der Stadt Sportvereine - Argumente gegen rechte Parolen Rassismus in Sportvereinen ist keine Seltenheit. Beim Forum „Sport mit Courage – gegen Rechtsextremismus!“ lautet die Empfehlung an Mitglieder, sich mit guten Argumenten gegen rechte Parolen zu wehren.

In Sportvereinen geht es zu wie anderswo in der Gesellschaft. Vorurteile und Rassismus sind auch in Klubs keine Seltenheit. Quelle: dpa