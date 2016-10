Hannover. Nach Angaben der Feuerwehr Hannover hatte ein Kleintransporter gegen 5.50 Uhr zwischen den A2-Anschlussstellen Hannover/Langenhagen und Hannover-Herrenhausen ein Stauende übersehen. Er fuhr auf einen mit Moniereisen beladenen Sattelschlepper auf. Dabei wurde der Fahrer eingeklemmt und musste mit schwerem Gerät von der Feuerwehr befreit werden. Er kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der Fahrer des Sattelschleppers blieb unverletzt. Den Schaden beziffert die Polizei mit 20.000 Euro.

Während der Rettungsarbeiten war die Autobahn zeitweise auf einen Fahrstreifen verengt, derzeit stehen zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Der Verkehr staut sich auf über acht Kilometern, auch auf der A 352 kommt es zu einem Rückstau. Autofahrer sollten das Gebiet weiträumig umfahren. Wie so häufig hatte die Feuerwehr auch diesmal Probleme, zum Einsatzort auf der A2 zu gelangen, weil keine ausreichende Rettungsgasse gebildet wurde. "Teilweise standen auf allen Spuren Lastwagen", berichtet Feuerwehrsprecher Andreas Hamann.

Zur Bildergalerie

Langer Stau auf A37

Auch auf A37 ereignete sich am Morgen ein Unfall. Dort blieb es nach Angaben der Polizei zwar bei Blechschäden, doch der Zusammenstoß um 7.20 Uhr hatte ebenfalls erhebliche Folgen für Pendler. In Richtung Messe staut es sich vor der Abfahrt Pferdeturm auf bis zu zehn Kilometern. Zu diesem Unfall liegen noch keine Informationen vor.

Erst am Dienstagvormittag hatte ein Unfall bei Kolenfeld den Verkehr auf der A2 zum Erliegen gebracht. Über Stunden ging in Richtung Dortmund nichts mehr, auch die Umleitungsstrecken waren hoffnungslos überlastet.

Neue Baustelle seit Montag

Zwischen den Anschlussstellen Garbsen und Wunstorf-Kolenfeld wird bis Ende des Monats ein Teil der Deckschicht in Fahrtrichtung Dortmund erneuert. Solange stehen nur zwei Fahrstreifen zur Verfügung. In der Anschlussstelle Wunstorf-Luthe ist in diesem Zeitraum zudem die Auffahrt in Richtung Dortmund gesperrt. Die Fahrtrichtung Berlin ist nicht betroffen, hier stehen drei Fahrstreifen zur Verfügung.

frs