Hannover

Schon tagsüber liegen die Höchsttemperaturen in der Region Hannover nur zwischen 15 und 17 Grad. Dazu weht ein auffrischender und teils böiger Nordwestwind, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach mit. Zum Abend sind auch örtliche Schauer möglich und ein Temperaturrückgang auf 11 Grad. Mit diesen Aussichten darf ein Regenschirm und wetterfeste Kleidung beim Public Viewing in Hannover nicht fehlen.

Hier kann man die Fußball-WM beim Public Viewing sehen:

Am Sonntag ist verbreitet mit dichten Wolkenfeldern zu rechnen, vereinzelt auch etwas Regen. Die Höchstwerte liegen bei 17 bis 20 Grad, dazu weht ein teils mäßiger bis frischer Nordwestwind. In der Nacht zum Montag macht das Wetter einen Schritt zurück Richtung Sommer. Der DWD kündigt eine auflockernde Bewölkung an und es bleibt meist trocken. Die Tiefstwerte liegen aber wie am Samstag auch bei 11 Grad.

Von RND/mbo