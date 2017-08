Hier entsteht Hannovers neue Skateboard-Attraktion

Die Lindener Firma Yamato baut Skateranlagen in der ganzen Welt – und jetzt auch am Ihme-Ufer. In Linden-Süd entsteht zurzeit ein neuer Stadtteilpark. Mittendrin wird ein Skatepool mit gerundeten Übergängen zwischen Boden und den wellenförmigen Seitenwänden angelegt. Er ist der erste seiner Art in Hannover.