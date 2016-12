Pferdeliebhaber auf der Messe Pferd & Jagd

Seit Donnerstag steht das Messegelände unter dem Thema "Pferd und Jagd". Und am Sonnabend war der Andrang enorm. Noch bin heute informieren 950 Aussteller aus 23 Nationen über die verschiedenen Hobbys und Berufe. Zudem gibt es ein umfangreiches Showprogramm. Die Messe ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Ein Tagesticket kostet zwischen 10,50 Euro und 13,50 Uhr.

Beschäftigungsmöglichkeiten mit dem Hund: Intelligenzspielzeuge für Vierbeiner (Halle 21, Stand Rütter’s D.O.G.S.)

Fliegen binden für jedermann: Köder selbst basteln mit echten Federn, die Fliegen nachempfunden werden (Halle 19, Stand Fischerverein Hannover)

15 Uhr: Pferde-Kinder-Pony-Show

Hier geht's zum kompletten Programmplan.

Am Freitag zeigten sich 3740 Zuschauer bei der Nacht der Pferde auf der Pferd & Jagd begeistert. Harmonie zwischen Mensch und Pferd, atemberaubende Kunststücke – 150 Pferde und 60 Akteure sorgten für Gänsehautstimmung. Zur Bildergalerie

Designachten im Expowal

Sandra Strüber zeigt schöne Dinge. Vor Weihnachten traditionell mit ihrer beliebten Schau „Designachten“. Die Freunde kreativer Weihnachtsideen folgen ihr dabei nicht nur in den Sozialnetzwerken, sondern auch im echten Leben. Als sie im Sommer mit einer Design-Schau vom jahrelangen Stammplatz im Südstädter SofaLoft nach einem dortigen Betreiberwechsel in die Eilers-Werke in Hainholz umzog, kamen die Fans in Scharen. Am Sonnabend und Sonntag nun ist Designachten nach sieben Jahren erstmals im Expowal zu Gast, hinten auf dem Weltausstellungsgelände Ost neben Ikea. Dort warten mehr als 100 Aussteller mit ihren kreativen Ideen, von Grafik über Mode und Schmuck bis zu schickem Gedöns. Am Sonnabend ist Designachten von 12 bis 20 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 19 Uhr, Chicago Lane 9.

Der Kunsthandwerkermarkt Designachten läuft in diesem Jahr zum ersten Mal im Expowal. Die Kunden schreckte der Weg offensichtlich nicht ab. Schon mittags suchten zahlreiche Besucher eifrig nach originellen handgearbeiteten Geschenken. Mit rund hundert Ausstellern ist der Markt größer geworden als an seinem alten Standort in der Südstadt. Zur Bildergalerie

Matinee im Regionshaus

„Verführung – wie beeinflusst uns Werbung?“- das ist das Thema einer Matinee im Regionshaus. Am Sonntag sind dort Marketingexperte Klaus-Peter Wiedmann von der Leibniz-Uni, Agenturchef Uwe Berger, Martin Prenzler von der City-Gemeinschaft und Psychotherapeutin Bettina Ziemert zu Gast. Die Matinee beginnt um 11 Uhr in der Hildesheimer Straße 18. Karten gibt es unter Telefon (05 11) 6 16-2 22 08.

Drehbuchlesung im Kino am Raschplatz

Am Sonntag um 11 Uhr gibt es zum ersten Mal eine Drehbuchlesung im Kino am Raschplatz. Organisiert wird die Veranstaltung von der Medienwerkstatt Linden. Bei der Lesung tragen Schauspieler aus Drehbüchern vor, Autoren berichten von ihrer Arbeit, es werden aber auch Bewegtbilder gezeigt. Der Eintritt kostet 9 Euro, Ermäßigungen gibt es auch.

Lukas Rieger tritt im Capitol auf

Von Hannover nach LA und wieder zurück: Der 17-jährige Lukas Rieger tritt heute Abend im Capitol auf. Bekannt wurde er durch seine Coverversionen von Hits internationaler Topstars, die er auf YouTube, Instagram und Snapchat. Dort erreichen die Songs Hunderttausende Menschen. Das Konzert heute Abend beginnt um 19 Uhr. Ticketpreis: 25,90 Euro.

Helge Schneider in der Swiss Life Hall

Mit der mittlerweile dreißig Jahre alten Perücke und dem Tour-Motto "Lass knacken Oppa!" kommt Helge Schneider heute auf die Bühne der Swiss Life Hall. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Tickets gibt es für 45,65 Euro.

Oratorienchor gibt Weihnachtskonzert

Unter dem Titel "Im Advent" veranstaltet der Hannoversche Oratorienchor heute um 17 Uhr sein traditionelles Weihnachtskonzert in der Gartenkirche St. Marien. Der Eintritt ist frei.

Weihnachtsmann im Winter-Zoo

Den Weihnachtsmann können Kinder und natürlich auch Erwachsene am Sonntag im Winter-Zoo besuchen. Von 16:30 Uhr bis 17:00 Uhr empfängt der bärtige Mann mit der roten Mütze die Kleinen im gemütlichen Weihnachtsmann-Treff im Stall Brökel auf Meyers Hof. Der Eintritt in den Erlebnis-Zoo Hannover ist ab 16 Uhr frei.

Weihnachtsbasar im Wilhelm-Busch-Museum

Das Wilhelm-Busch-Museum lädt am Wochenende zum Weihnachtsbasar. Es gibt Kunst, Kunsthandwerk und Modeaccessoires zu kaufen, das Museum bietet zudem Kurzführungen an. Am Sonnabend und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr.

... und dann gibt es auch noch zahlreichen Weihnachtsmärkte

Die Termine der Weihnachtsmärkte im Überblick: