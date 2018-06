Hannover/Garbsen

Zollfahnder haben auf der Autobahn bei Garbsen einen polnischen VW Phaeton gestoppt und an Bord mehrere Kilogramm Marihuana entdeckt. Spürhund Keano habe bei der Durchsuchung des Autos „deutliches Interesse“ an der Rückbank gezeigt, sagt Behördensprecher Hans-Werner Vischer. Bei der genaueren Kontrolle fanden die Zöllner heraus, dass zwischen Rücksitzen und Kofferraum ein Geheimfach eingebaut worden war. „Dort befanden sich zwei Plastiktüten mit je einem eingeschweißten Beutel Marihuana“, sagt Vischer. Insgesamt waren es fast 2,3 Kilogramm mit einem Wert von rund 25.000 Euro.

Das Fahrzeug war den Beamten auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Berlin aufgefallen, sie geleiteten den Wagen an der Anschlussstelle Hannover-Nord von der Autobahn. An Bord saßen ein 33- und ein 43-jähriger Pole, „die sich in den Niederlanden nach Autos umschauen wollten“, so Vischer. Von den versteckten Drogen sagten die Schmuggler zunächst nichts. Der geheime Hohlraum war über die ausgeklappte Mittellehne auf der Rückbank zu erreichen. Dort sollte eigentlich die Durchreiche für Skiutensilien sein.

Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen, das Amtsgericht Hannover erließ Haftbefehl wegen des Drogenschmuggelverdachts. Die Verdächtigen befinden sich in Untersuchungshaft, das Marihuana wurde sichergestellt.

Von Peer Hellerling