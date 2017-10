Neue Attraktion im Zoo: Riesenbild in 31 Metern Höhe

Hannover. Veranwortlich für die Attraktion ist der Künstler Yadegar Asisi, dessen Großpanoramen schon an anderen Orten wie Leipzig für Furore sorgten und Besuchermagneten sind.

Allein die Daten sind eindrucksvoll: Das Panorama bedeckt in einem Stück 3200 Quadratmeter, ist 31 Meter hoch und hat ein Gesamtgewicht von 700 Kilogramm. Entfaltet wurde es am Sonnabend noch nicht. Da wollen Zoo und Künstler nicht der Eröffnung die Spannung rauben. Am 18. November wird Asisis Werk erstmals öffentlich zu sehen sein. Es steht zwar direkt am Zoo, wird aber extra Eintritt kosten.