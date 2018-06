Hannover

Die Madsack Mediengruppe, zu der auch die Hannoversche Allgemeine Zeitung gehört, feiert am Wochenende ihr 125-jähriges Bestehen. Und wir laden Sie, liebe Leser, herzlich zu einem großen Fest am Anzeiger-Hochhaus samt Tanzeinlagen direkt am Gebäude ein, einer Show mit Moderatorin Barbara Schöneberger und Live-Musik von Stars wie Sasha, Glasperlenspiel und den Überflieger des Eurovision Song Contest, Michael Schulte. Wir freuen uns auf Sie – und haben besondere Geburtstagsgeschenke vorbereitet. Denn von Montag an gibt es in der Geschäftsstelle an der Langen Laube Kupfer-Unikate gefertigt aus der Kuppel des Anzeiger-Hochhaus. Im Rahmen der Restaurierungsarbeiten wurde das Kupferdach im Mai abgetragen und zu kleinen Kunstwerken verarbeitet. Entstanden sind Kupferplatten mit Madsack-Logo gefasst von einem Holzwürfel (9,90 Euro) und Kupferplatten im DIN A5-Acryl-Rahmen (29,90 Euro). Zur Ausführung der Kupferplatte im Rahmen gehört ein Echtheits-Zertifikat auf dem der Vorsitzende der Madsack Mediengruppe, Thomas Düffert, schreibt: „Das Kupfer hat seit Errichtung des Anzeiger-Hochhauses im Jahr 1928 Sturm und Frost getrotzt und sogar die Bombennächte des Zweiten Weltkrieges nahezu unbeschadet überstanden.“ Die Kunstwerke sind limitiert und numeriert. Sämtliche Erlöse aus der Verkaufsaktion werden zum Jahresende der HAZ-Weihnachtshilfe gespendet – die Spendensammlung für Menschen in Not vor Ort.

Die HAZ-Geschäftsstellen sind auch für die Feierlichkeiten am Sonnabend wichtig. Denn natürlich bekommen HAZ-Leser einen Rabatt an den gastronomischen Ständen am Anzeiger-Hochhaus – sie sparen 10 Prozent. Für den Nachlass braucht es spezielle Bändchen, die sich die Leser schon jetzt in den HAZ-Geschäftsstellen gegen Vorlage der AboPlus-Karte abholen können. Die Foodtrucks öffnen am Sonnabend um 16 Uhr. Um 19 Uhr beginnt das Warm-Up mit Künstler wie Christian Bakotessa und frisch bestätigten Gästen wie die Band Jupiter Jones. Um 20 Uhr übernimmt Barbara Schöneberger und präsentiert Künstler wie Mousse T., Lukas Rieger, Lions Head und viele mehr. Um 22.30 Uhr folgt das große Finale, das Sie nicht verpassen sollten. Die Geburtstagsfeier ist natürlich kostenlos.

Von Jan Sedelies