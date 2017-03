Hannover. Trotz der zurückgehenden Mitgliederzahlen habe die Kirche in Hannover "eine erhebliche Wirkung", sagte am Donnerstag der Leiter des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD, Gerhard Wegner, das die Befragung durchgeführt hat. Es sei erstaunlich, dass die Hälfte aller Hannoveraner die Angebote der evangelischen Kirche als gut oder sehr gut bewerteten, sagte Wegener.

Ein weiteres Ergebnis: 17 Prozent der Hannoveraner wären bereit, sich in der Kirche zu engagieren, zum Beispiel in der Jugendarbet, beim Besuchsdienst oder in der Flüchtlingshilfe. Das sei ein großes Potential, meinte der Experte. Die Bereitschaft, sich in einer politischen Partei zu engagieren sei mit neun Prozent wesentlich geringer.

Gefreut habe ihn auch die hohe Verankerung der jeweiligen Kirchengemeinde in denb Wohnquartieren. 58 Prozent aller Hannoveraner wissen, zu welcher evangelischen Kirchengemeinde die Straße gehört, in der sie leben. Auch die Angebote der einzelnen Gemeinden kommen laut Studie gut an.

Die Hannoveraner nehmen die evangelische Kirche als besonders sozial, gütig, verlässlich und engagiert war. Dagegen gilt die Kirche vielen jedoch als rückständig, risikoscheu und langweilig.

Die Studie wurde vor etwa einem Jahr durchgeführt. Befragt wurden 2000 repräsentativ ausgewählte Hannoveraner.

Von Mathias Klein