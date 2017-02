Ein 45-jähriger Lette wurde Pfingsten in einem Hotel in Herrenhausen erschlagen – jetzt sitzen zwei Landsleute, ein 27-Jähriger und ein 24-Jähriger, in Haft. Ein Streit unter Konto- und Kreditkartenbetrügern soll der Grund für die Bluttat an dem 45-Jährigen gewesen sein.