iPad-Klassen starten – doch dieser Schule fehlt das Netz

In einem Pilotprojekt soll Schülern digitales Lernen vermittelt werden, dafür zahlen Eltern 500 Euro für ein iPad. Doch schon sechs teilnehmende Schulen stellen die Stadt vor Probleme. So sind etwa die Probleme mit Servern und schlechter Internetverbindung so groß, dass sich das Gymnasium in Linden-Süd nun um Jahre zurückgeworfen fühlt.