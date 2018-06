Der Fall der getöteten 16-Jährigen aus Barsinghausen nimmt inzwischen zum Teil seltsame Züge an. Obwohl die Polizei am Montag einen 24-jährigen Verdächtigen vorläufig festgenommen hat, hat der Mordkommission jetzt ein Mann aus dem Rheinland seine Hilfe angeboten, der sich selbst als Seher bezeichnet. Er habe konkrete Hinweise, wo der eigentliche Täter zu suchen sein, schreibt er in einem Brief an die Kripo.