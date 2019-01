Hannover

Der Angriff auf einen 17-Jährigen am frühen Morgen des 11. August 2018 lässt der Polizei keine Ruhe. Jetzt unternehmen die Ermittler einen weiteren Versuch, den Fall zu klären. Sie veröffentlichten Fotos der drei gesuchten Tatverdächtigen, die aus einer Kamera in der Stadtbahn stammen. Auch eine wichtige Zeugin des Angriffs, die sich bislang nicht bei der Behörde gemeldet hat, ist auf den Fotos zu sehen.

Zur Galerie Polizei sucht diese Personen

Das Opfer hatte am fraglichen Tag in der Stadtbahn der Linie 8 in Richtung Haltestelle Messe-Ost gesessen. Plötzlich geriet er mit zwei jungen Männern und einer jungen Frau in Streit. An der Haltestelle Aegidientorplatz traten uns schlugen die drei plötzlich auf den 17-Jährigen ein. Die Zeugin schaltete sich ein und versuchte die Schläger zu stoppen. Erst als sich weitere Fahrgäste einmischten ließen die drei von dem jungen Mann ab und flüchteten. Der 17-Jährige zog sich bei der Attacke leichte Verletzungen zu.

Der Haupttäter ist blond, schlank, und etwa 1,85 Meter groß. Er ist zwischen 20 und 30 Jahren alt, trug einen Dreitagebart, ein dunkles T-Shirt und darüber eine schwarze Sportjacke. Sein Komplize ist etwa 1,80 Meter groß und kräftig. Er trug einen modisch gestutzten Bart, ein blaues Oberteil und eine hellgraue Cordhose. Die Begleiterin ist 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, hat lange, braune Haare und ist sehr schlank.

Die gesuchte Zeugin, die möglicherweise zu der Gruppe gehört, ist etwa 25 Jahre alt, 1,75 Meter groß und schlank. Sie hatte rotbraun gefärbte Haare und ein dunkle Oberteil mit Leopardenmuster. Hinweise zu den Gesuchten nimmt die Polizei in der Südstadt unter (0511) 1 09 32 17 entgegen.

Von tm