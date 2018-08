Hannover

Jedes Ufer hat beim Maschseefest seinen ganz eigenen Charme und ein besonderes Flair. Doch welches ist in diesem Jahr der beliebteste Stand bei den Maschseefestbesuchern? Stimmen Sie ab, wo es Ihnen am besten gefällt. Das Ergebnis der Umfrage veröffentlichen wir in der kommenden Woche.

Das sind die Kandidaten:

Zur Galerie Das Maschseefest ist vor allem wegen seiner kulinarischen Vielfalt beliebt: An diesen Ständen können die Gäste essen, trinken und feiern.

Stimmen Sie hier ab:

Welches ist Ihr Lieblingsstand auf dem Maschseefest? Radio 21 Lounge Waldkater meets Spain Bolero Island / See Terrassen Robinson Pavillon Tiroler Seehaus Yukon Forest Welcome to Miami Leutturm Eck Cape Town Restaurant Aresto Sylt Lounge & Madsack See-Salon Japan-Bar SU-shin San Francisco / California Hamborger Veermaster Gosch Sylt See-Wirtschaft Restaurant Clichy Partyzelt Casa Blanca Pier 51 Pier Island Löwenbastion Wild Geese Irish Pub Maschseequelle See-Biergarten Ein anderer Ergebnis ansehen Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ. Welches ist Ihr Lieblingsstand auf dem Maschseefest? Welches ist Ihr Lieblingsstand auf dem Maschseefest? So haben unsere Leser abgestimmt Radio 21 Lounge

So groß ist das Angebot auf dem Machseefest

Auf der Maschsee-Bühne am Nordufer spielen an den Wochenenden bekannte Künstler und Bands und ziehen Tausende Besucher an. Dort herrscht dann dichtes Gedränge. Partygäste können zudem eine Weltreise machen – musikalisch wie auch kulinarisch. Denn Südafrika und die USA liegen ganz dicht beieinander.

Ein Hauch Karibik und ein wenig irisches Flair: Das gibt es in diesem Jahr am Südufer. Die Stände liegen nicht so dicht beisammen, man ist etwas abseits von dem Trubel und kann zwischendrin noch die Ruhe des Sees genießen. Am Ostufer locken zahlreiche Stände mit Essen, Trinken und Musik die Besucher an. Einiges los ist zum Beispiel am Clichy oder am Hamborger Veermaster.

Am Westufer geht es entspannt zu: Bei einem Cocktail oder Wein können Besucher das Fest genießen. Für Kinder gibt es Spiel- und Bastelangebote.

Von jsp