Hannover

Bei einem Unfall in Hannover-Davenstedt ist eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag ereignete sich der Unfall am Freitag gegen 15.30 Uhr. Die 36-Jährige war demnach auf dem Radweg an der Heisterbergallee in Richtung Carlo-Schmid-Allee unterwegs, als sie an der Einmündung zur Ehrhartstraße vom Auto einer 41-Jährigen erfasst wurde. Die Radfahrerin stürzte auf die Fahrbahn und erlitt dabei schwere Kopfverletzungen. Sie kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik.

Von frs/RND