Hannover

Auf der Herrenhäuser Straße ist am Dienstagabend eine Fußgängerin getötet worden. Die 64-Jährige wurde gegen 17.15 Uhr in Höhe der Haltestelle Schaumburgstraße von einem Skoda erfasst. „Sie wollte zur Stadtbahn und überquerte die Straße offenbar bei Rot“, sagt Polizeisprecher Philipp Hasse. Der 31-jährige Fahrer des Superb, der in Richtung Innenstadt unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die 64-Jährige.

Ein Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung kümmerten sich noch an der Einsatzstelle um die lebensgefährlich verletzte Frau, anschließend kam sie in ein Krankenhaus. „Dort erlag sie aber wenig später ihren schweren Verletzungen“, sagt Hasse. Der Rettungseinsatz dauerte rund anderthalb Stunden, in der Zeit musste die Herrenhäuser Straße für den Autoverkehr komplett gesperrt werden.

Um den Unfallhergang genau rekonstruieren zu können, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Der Verkehrsunfalldienst ist erreichbar unter Telefon (0511) 109 18 88.

Von Peer Hellerling