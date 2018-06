Hannover

Ein Radfahrerin ist am Dienstag bei einem Unfall auf der Wunstorfer Straße in Hannover-Limmer leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte die 28-Jährige gegen 7.30 Uhr an der Kreuzung Wunstorfer Straße/Limmerstraße die Zimmermannstraße überqueren wollen. Dabei wurde sie am Hinterrad von einem dunklen Auto touchiert. Die 28-Jährige stürzte auf die Fahrbahn. Der Autofahrer kümmerte sich nicht um die Leichtverletzte und setzte seine Fahrt auf der Zimmermannstraße stadtauswärts fort.

Die Polizei sucht nach Zeugen und bittet auch einen Autofahrer, der der Frau geholfen hat, sich bei der Polizeiinspektion West (0511 109-3920) zu melden.

Von frs