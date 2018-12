Hannover

Bei Dacharbeiten an einer Grundschule in der Haltenhoffstraße in der Nordstadt ist am Montag ein Bauarbeiter abgestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Nach Angaben der Feuerwehr Hannover fiel der Mann gegen 16 Uhr aus etwa vier Metern Höhe in ein Sicherungsnetz des Baugerüstes. Alarmierte Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten ihn demnach noch auf dem Gerüst.

Um den Verletzten so schonend wie möglich auf den Boden zu bringen, holten die Feuerwehrkräfte ihn mit der Drehleiter herab. Zur weiteren Behandlung brachten ihn die Rettungskräfte in ein Krankenhaus.

Von RND/ms