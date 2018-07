Hannover

Auf der Bundesstraße 443 in Wülferode hat ein Sattelzug bei einem Überholmanöver einen neben ihm fahrenden VW Golf übersehen. Durch den Zusammenstoß wurde der Wagen am Dienstag gegen 6.30 Uhr in den Gegenverkehr geschleudert und prallte gegen einen Transporter. Die VW-Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Laut Polizei kam der 40-Tonner aus Richtung Sehnde und wollte an der Kreuzung Bockmerholzstraße einen gerade anfahrenden Sattelzug überholen.

„Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Golf der 56-Jährigen, die ebenfalls die Fahrspur gewechselt hatte“, sagt Polizeisprecher Thorsten Schiewe. Der Wagen prallte dann gegen den Fiat Ducato eines 68-Jährigen. Bis auf die Golffahrerin blieben alle Beteiligten unverletzt, der Sachschaden wird auf 13.000 Euro geschätzt. Die B 443 in Wülferode blieb bis 8.20 Uhr gesperrt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, insbesondere den Fahrer des überholten Lkw – dieser fuhr trotz Unfalls neben ihm weiter. Hinweise erbittet der Verkehrsunfalldienst unter Telefon (0511) 109 18 88.

Von Peer Hellerling