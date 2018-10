Hannover

Am 17. Oktober beginnt die neue Saison der Vortragsreihe zu Vorsorgethemen „Alles geregelt?“. Bei der dreiteiligen Reihe der HAZ und der Sparda-Bank informieren Experten über das Erbrecht, Patientenverfügung und Pflegefragen. Den Auftakt am 17. Oktober übernimmt der Rechtsanwalt Jan Bittler. Er spricht bei der bereist ausverkauften Veranstaltung über klassische Irrtümer im Erbrecht. Am 24. Oktober geht es mit einem Vortrag von Katrin Jahns weiter. Die Rehabilitationspsychologin unterstützt den Verein „Wir pflegen“. Mehr als 75 Prozent aller pflegebedürftigen Menschen werden familiär gepflegt. Der Verein engagiert sich für Entlastung. Jahns spricht in Hannover entsprechend über Herausforderungen im Pflegebereich. Der Vortrag richtig sich vor allem an Angehörige, die sich mit dem Thema Pflege beschäftigen. Ergänzt wird ihr Vortrag durch die Ausführungen von Brigitte Brzeski: Sie hat ihren dementen, körperlich eingeschränkten Ehemann gepflegt und erzählt aus der Sicht einer Betroffenen. Der dritte Abend der Reihe wird am 7. November von Palliativarzt und Spiegel-Bestseller-Autor Dr. Matthias Thöns übernommen. Thöns spricht über die Patientenverfügung.

Die Vorträge in der Kundenhalle der Sparda-Bank am Ernst-August-Platz beginnen jeweils um 19 Uhr. Die begehrten Karten kosten 10 Euro und sind in den HAZ-Ticketshops zu haben. Inhaber der AboPlus-Karte und der BankCard der Sparda-Bank erhalten einen Rabatt. Die Reihe wird auch in diesem Jahr durch eine Broschüre begleitet. Darin finden Interessierte Tipps und Formularvordrucke von Testamenten bis Vollmachten. Die Broschüre gibt’s in den HAZ-Geschäftsstellen für 9 Euro oder im Netz unter shop.haz.de zuzüglich Versandgebühren.

Von Jan Sedelies